القنوات المفتوحة الناقلة لليورو نصف نهائي أمم أوروبا لمتابعة أضخم حدث رياضي وموعد مباراة نهائي اليورو

القنوات المفتوحة الناقلة لليورو نصف نهائي أمم أوروبا ،حيث يبحث عشاق ومتابعي كرة القدم علي وجه العموم وأمم أوروبا علي وجه الخصوص عن القنوات المفتوحة الناقلة لليورو نصف نهائي أمم أوروبا والذي ينعقد هذه الأيام، حيث فتحت بعض القنوات بشكل مجاني كامل من أجل امتاع الجماهير، بالإضافة إلي قنوات بين اسبورت، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم هذه القنوات المجانية وتردداتها والأقمار الصناعية التي تعمل عليها.

القنوات المفتوحة الناقلة لليورو نصف نهائي أمم أوروبا

يلعب اليوم منتخبي الدنيمارك وانجلترا في نصف نهائي أوروبا وتأمل انجلترا في التغلب علي الدنيمارك والفوز بالمباراة فوزا ساحقا، إنها مباراة من أهم مباريات الدوري الأوروبي التي ينتظرها الجميع علي أحر من الجمر ويوجد العديد من القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل المباراة وباقي مباريات اليورو نصف النهائي، وإليكم القنوات الناقلة للماتشات:

راي اتش دي ايتالي Rai

التردد الخاص بقناة راي اتش دي ايتالي الناقلة لليورو هو كالتالي:

التردد 11776

معدل الترميز 27500

باستقطاب رأسي v

علي القمر الصناعي أسترا.

زد دي اف ZDF

قناة زد دي اف اتش الناقلة لمباريات امم اوروبا بتردد كالتالي:

التردد 11362.

ومعدل ترميز 22000.

واستقطاب أفقي H.

علي القمر الصناعي Astra.

اورتم مالي 1 ortm

قناة اوترم مالي 1 تفتح علي تردد كالتالي:

التردد: 12034الذي سينقل مباريات يورو.

ومعدل الترميز 27500.

باستقطاب عمودي v.

علي القمر الصناعي Eutel sat.

تركي اتش دي

قناة تركي اتش دي المفتوحة الناقلة لليوروعلي تردد كالآتي:

التردد هو 11637.

أما معدل الترميز الخاص بها 30000.

تأتي القناة باستقطاب أفقي.

تذاع علي القمر الصناعي يوتيل سات.

أما عن مبارات انجلترا والدينمارك فقد تم انعقادها الأمس الأربعاء الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش، والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية علي مجموعة قنوات بين اسبورت بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

موعد مباراة نهائي اليورو

يواجه المنتخب الإنجليزي المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية من بطولة أمم أوروبا “يورو 2020″، وذلك بعد وصول كلى الفرقتين للدور نصف النهائي، وقد تم تحديد موعد مباراة نهائي اليورو 2020 في تمام الساعة التاسعة من مساء الأحد القادم بتوقيت مصر، وسوف تٌقام المباراة على ملعب ويمبلى في لندن.