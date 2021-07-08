نتائج البكالوريا في سوريا 2021 موقع نتائج بكالوريا الثانوية العامة في سوريا , يحاول المصححين في سوريا بكل جهدهم من اجل رصد ومراجعة إجابات الطلاب والطالبات والإعلان عن الدرجات بأسرع وقت ممكن , عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية تستطيع الحصول علي نتائج البكالوريا , كما انه لم تصل إلينا أي تفاصيل بشأن موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في سوريا 2021 , ولكن الشئ الأكيد والجدير بالذكر إنها في منتصف الشهر الحالي شهو جويلية , كما انه جاءنا بيانا هاما من وزارة التربية والتعليم السورية عن انه يجب تحديث التطبيق بوزارة التربية والتعليم السورية من اجل الحصول علي نتيجة البكالوريا 2021

نتائج البكالوريا في سوريا

اليوم في الساعة السابعة مساءا , وزيرة التربية والتعليم في سوريا تصريح عن الموعد المحدد للإعلان عن نتائج الشاهدة الثانوية والعامة سواء أكانت للفرع العلمي أو الأدبي أو ايضا الثانوية الشرعية والمهنية سواء أكانت نسوية أو كانت زراعية أو تجارية , ولقد قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في سوريا أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها في يوم العاشر من الشهر الحالي , ومع وجود احتمال التأخير قليلا بسبب أمور التصحيح والتدابير الاحترازية بسبب الأزمة التي مر ولازال يمر بها العالم جائحة كورونا ولكن الشئ الأكيد أنها في الأيام القليلة القادمة , سوف تكون نتيجة البكالوريا في سوريا متوافرة عن التطبيق الخاص بوزارة التعليم السورية ويمكن الحصول عليها بكل سهولة عبر مجموعة من الخطوات يمكنك تطبيقها فور الإعلان عن النتيجة ويجب علي كل الطلاب تحديث التطبيق الخاص بوزارة التعليم السورية من اجل ظهور الإشعار الخاص بالإعلان عن النتيجة لكن تعرف فور ظهور النتيجة وتحصل عليها عبر رقم الاكتتاب

خطوات الحصول علي نتيجة البكالوريا في سوريا 2021

بعد تطبيق بعض الخطوات تسطيع الاطمئنان والحصول علي النتيجة الخاصة بك في بكل سهولة

خطوات الاستعلام عن نتيجة البكالوريا في سوريا عن طريق رقم الاكتتاب :