ألمانيا تسجل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 970 ليرتفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و733519 حالة إصابة.

كما سجلت البلاد 31 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 91141.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.96 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و137398.