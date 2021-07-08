بالفيديو.. بركان إيطالي يغلق المطار ويلون السماء

يشهد جبل إتنا، على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية الإيطالية، ثوران بركان جديد الأربعاء، وتسبب في تساقط حجارة بركانية صغيرة ورماد على هذه المدينة التي أغلق مطارها.
وأفادت سلطات المطار في مدينة كاتانيا، إحدى أبرز مدن صقلية، أن ثورانا جديدا في إتنا أجبر تعليقا مؤقتا على جميع الأنشطة في مطار كاتانيا، بسبب مشاكل الرؤية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة للرماد المنبعث من البركان.
وقالت الشركة التي تدير المطار على وسائل التواصل الاجتماعي إن "مدرج المطار ملوث حاليا بالرماد البركاني. لن تتمكن أي رحلة من الهبوط أو الإقلاع من المطار"، مشيرة إلى أن عمليات التنظيف قد أجريت طوال الليل.
وتسبب النشاط البركاني لأعلى بركان نشط في أوروبا، والذي استمر حوالي ساعتين، في نزول الحمم البركانية في الحفرة الجنوبية الشرقية، وكذلك لسان آخر في الجنوب الغربي. وفقًا للمعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين.
وترافق الانفجار البركاني مع سحابة لا يقل ارتفاعها عن 5 كيلومترات، مما تسبب في هطول غزير من رماد الحمم البركانية التي وصلت إلى عدة مدن إيطالية، بما في ذلك كاتانيا.
ومنذ نشاط جبل إتنا في منتصف فبراير الماضي، كانت هناك العديد من حالات الثوران مثل تلك التي حدثت الأربعاء، والتي تعد ظاهرة نموذجية للبركان.
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