رئيس جنوب إفريقيا السابق يسلم نفسه لتنفيذ حكم بالسجن

جدة - نرمين السيد - قالت إدارة الخدمات الإصلاحية فى جنوب إفريقيا، إن "زوما سلم نفسه للشرطة لبدء قضاء عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا فى مركز إسكتورت الإصلاحى". وأضافت أن "زوما سيخضع لجميع عمليات القبول فى المراكز الإصلاحية، كما سيتبع معه التعليمات ذات الصلة المتعلقة بقبول وتوجيه الأشخاص المسجونين حديثا". وحكمت المحكمة الدستورية فى البلاد على زوما بالسجن 15 شهرا الأسبوع الماضى، لتحديه تعليمات فى وقت سابق من هذا العام للإدلاء بشهادة فى تحقيق فى الفساد خلال السنوات التسع التى قضاها فى السلطة حتى عام 2018.

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