خطوات الاعتراض علي حركة النقل الخارجي للمعلمين من نظام نور 1442

خطوات الاعتراض علي حركة النقل الخارجي للمعلمين هو أكثر ما يهم الكثير من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، وخاصة من بعد ما أعلنت وزارة التعليم السعودية صباح أمس عن نتيجة الحركة عبر نظام نور الإلكتروني، وقد صرحت الوزارة بأن المعلم يستطيع إن يقدم تظلم علي النتيجة إلكترونياً عبر نظام نور حيث إن الوزارة تعمل علي تلبية طلبات جميع المعلمون وتقريب مكان العمل ليكون بجانب المنزل.

الاعتراض علي حركة النقل الخارجي للمعلمين

أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بأنه قد تم فتح باب التقديم بالتظلمات علي نتيجة النقل الخارجي بداية من اليوم 28 ذي القعدة وحتي الثالث من ذو الحجة ثم تقوم الوزارة بعد ذلك باعتماد النتيجة في الثالث من ذو الحجة ويتم ترتيب الشرائح في الفترة ما بين 4 ذو الحجة وحتي 8 ذو الحجة 1442 هجرياً.

الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي للمعلمين

يمكن إن يقوم المعلم بالاستعلام عن نتيجة النقل الخارجي إلكترونياً عبر نظام نور وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي:

الولوج إلي موقع نظام نور.

إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري.

تقوم بالضغط علي زر الدخول.

اختيار من القائمة شؤن العاملين.

بعد ذلك اختيار نتيجة النقل الخارجي.

تظهر لك النتيجة في صفحة أخري.

طريقة تحديث بيانات المعلم من نظام نور

يجب علي المعلم إن يقوم بتحديث البيانات الشخصية له إلكترونياً من خلال موقع نظام نور حيث وفرت الوزارة تقديم طلب تعديل البيانات إلكترونياً من خلال هذا الموقع حيث يكون ذلك عن طريق أتباع الأتي:

الذهاب إلي موقع نظام نور علي شبكة الأنترنت.

إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.

كتابة رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر الدخول.

اختيار من القائمة طلب تعديل البيانات.

بعد ذلك يكتب المعلم البيانات الحديثة.

الضغط علي زر الموافقة علي الشروط.

النقر علي زر التعديل.

خطوات الاعتراض علي حركة النقل الخارجي للمعلمين 1442

صرحت وزارة التعليم السعودية بأنه يمكن للمعلمين أو المعلمات تقديم الاعتراض علي نتيجة حركة النقل الخارجي من خلال موقع نظام نور ويكون ذلك عن طريق أتباع قائمة الخطوات التي نعرضها لكم في السطور التالية: