10 وفيات و505 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 10 وفيات و505 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9795 والإصابات إلى 754281.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6777 وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 70، فيما غادرت 54 حالة، ليصل إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 478.

وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 4 بالمئة.

وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، والعناية الحثيثة إلى 26 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 599 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً إلى 737709.

وأوضح الموجز أنه أجري، اليوم، 21222 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7989178 فحصا، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 38ر2 بالمئة.