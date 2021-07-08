قبيل اجتماع مجلس الأمن.. آبي أحمد يوجه "دعوة" بشأن سد النهضة

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، الخميس، المواطنين الإثيوبيين إلى دعم جهود الملء الثاني لخزان سد النهضة، معتبرا أن ذلك يعد دفاعا عن سيادة بلاده.

وكتب آبي أحمد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ندافع جميعا عن إثيوبيا (...) وإكمال الملء الثاني من خزان سد النهضة".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده مستمرة في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق، الذي تعارضه مصر والسودان، لتهديده إمدادات المياه التي يعتمدان عليها.

وأضاف "دعونا نسعى جاهدين لدعم سيادتنا ودبلوماسيتنا والعديد من المجالات".

وتأتي هذه التصريحات قبيل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية قبل يومين.

وجاء الاجتماع بعد فشل جولات عدة من المباحثات بسبب إصرار إثيوبيا قدما على الملء الثاني للسد من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال في وقت سابق أن قيام مصر والسودان بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في قضية سد النهضة، جاء نتيجة للتعنت المستمر ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا.

والاثنين الماضي، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إنه تلقى إخطارا رسميا من إثيوبيا يفيد بأنها بدأت ملء خزان السد لعام ثان.

ورفضت مصر هذا الإجراء ووصفته بانه تهديد للأمن الإقليمي.