أخبار اليمن : الارصاد يبشر بزيادة فرص الامطار على عدة مناطق يمنية

الارصاد يبشر بزيادة فرص الامطار على عدة مناطق يمنيةالأرصاد : اتساع غطاء السحب وزيادة فرص الأمطار على عدة مناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن متابعة المخرجات تشير إلى اتساع غطاء السحب وزيادة فرص الأمطار على مناطق المرتفعات الجبلية وأجزاء من المناطق الساحلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة .

وتوقع المركز في نشرته الجوية أن تكون الأجواء غائمة جزئياُ إلى غائمة على سلسلة المرتفعات الجبلية تتخللها سحب رعدية ممطرة قد يصاحبها البرد على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية خصوصاً الجنوبية الغربية لمحافظات تعز و إب و مرتفعات غرب محافظة لحج وذمار وريمة.

وأشار إلى استمرار الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على المناطق الصحراوية و حارة ورطبة في المناطق الساحلية، مع استمرار الرياح الموسمية النشطة على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار, منبهاً الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة .

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي كما يلي : صرفيت- المهرة 22.6 ملم, حجة 11.1 , المحويت 6 , السدة -إب 05.8, سيئون 0.5 .