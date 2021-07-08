عاجل.. الجيش الليبى يتعرض لهجوم إرهابى بالجفرة

جدة - نرمين السيد - قال الجيش الليبى، فى بيان، إن الهجوم على قواتنا فى الجفرة استفزاز صريح يهدف لعرقلة وقف إطلاق النار، لكننا ملتزمون بالاتفاقية ونحترم جهود إحلال السلام.
وأضاف أن المتطرفين يحاولون توريطنا فى مواجهة ثم اتهامنا بتعطيل التسوية السلمية، مؤكدا سنواجه أى استفزاز بقوة ورد حازم، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.
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