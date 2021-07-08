نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب الإسم، تم بالفعل تفعيل رابط الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، وهو موقع نتائج الإمتحانات الثانوية العامة، والذي يتمكن من خلالة دخول الطلاب وتدوين رقم الاكتتاب فقط والأسم ومن ثم الحصول علي النتيجة، علما بأن النتائج أصبحت متاحة الآن عبر الموقع الرسمي للوزارة، في الوقت نفسة نجد إعلان وزير التربية والتعليم عن تفعيل تطبيق علي متجر بلاي، والذي يتم تحميلة في لحظات معدودة والحصول على النتائج الخاصة بالثانوية العامة في سوريا بالأقسام العلمية والادبية، وكذلك أقسام شرعي ومهني وصناعي، وهناك مؤشرات بظهور النتائج فب تمام الساعة السابعة مساء، وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا كافة التطبيقات والروابط الميسرة والرسمية للحصول علي النتيجة.

نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب الإسم

بعد العديد من المصاعب ظهرت الآن نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب الإسم، ويمكنكم الحصول عليها من موقع نتائج الإمتحانات الثانوية العامة، حيث أنة موقع سريع ويتم إعتمادة من قبل وزارة التربية والتعليم في سوريا، ويتيح نتائج جميع المحافظات وجميع الأقسام العلمية، في الدورة الاولي، لكي تتمكن من استخراج النتيجة أتبع الخطوات التالية

تطبيق نتيجة الثانوية العامة سوريا

ونوضح لحضراتكم نتائج البكالوريا 2021 سوريا حسب الإسم من موقع نتائج الإمتحانات الثانوية العامة، وبعض عدد من شكاوي الطلاب والطالبات في معظم المحافظات عند تحصيل نتيجة العام الماضي، تم تفعيل تطبيق للنتيجة فقط مخصص للطلاب في سوريا، يتم تحميلة بالطريقة التالية

زيارة متجر التطبيقات.

أنقر علي ايقونة تحميل او install.

قم بتثبيت التطبيق على الهاتف.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة.

دون رقم الاكتتاب والاسم.

في حالة إتباع كلا من الطالب او ولي الأمر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو تحميل التطبيق سوف تظهر لك نتيجتك بشكل فوري، ويمكنك ترك تعليق في حالة إي تساؤلات أو وجود صعوبة لاستخراج النتيجة، ونتمني لجميع الطلاب في جميع المحافظات التفوق الدراسي في المرحلة الحالية، والنجاح والتمييز في جميع المراحل التعليمية اللاحقة.