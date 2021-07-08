قبل الدفع وبعده.. كيفية إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل 1442

مع اقتراب أداء مناسك الحج في المملكة العربية العربية السعودية، يبحث بعض المواطنين والمقيمين، عن آلية إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل 1442هـ، وهو ما أوضحته وزارة الحج والعمرة في المملكة للتيسير على الجميع، فيما يأتي ذلك في ظل إصدار قرار باقتصار الحج هذا العام على المتواجدين داخل البلاد فقط، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ما زال منتشرًا في معظم دول العالم، إضافة إلى ظهور متحورات منه أشد خطورة.

كيفية إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل قبل الدفع

وبيّنت وزارة الحج والعمرة، كيفية إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل قبل الدفع، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالحجز. النقر على أيقونة خدمة إلغاء الحجز. إدخال رقم الحجز أو رقم الهوية. إدخال رقم الهاتف الجوّال. إدخال رقم التحقق المرسل في رسالة إلى الجوّال. ظهور جميع التفاصيل، ومنها الحجز وإمكانية إلغائه.

طريقة إلغاء الحجز لحجاج الداخل أونلاين بعد الدفع وقبل استخراج التصريح

وفي حالة كان المواطن أو المقيم دفع الرسوم، ولم يستخرج التصريح، فإنه من الممكن، أيضًا، إلغاء الحجز إذا أراد، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالحجز haj.gov.sa. النقر على أيقونة إلغاء الحجز. إدخال رقم الحجز أو رقم الهوية. إدخال رقم الهاتف الجوّال. إدخال رقم التحقق المرسل إلى الهاتف الذكي. ظهور تفاصيل الحجز، ومن الممكن إلغاء الحجز.

طريقة الحجز للحج 1442

أما بالنسبة للراغبين في الحجز لزيارة بيت الله الحرام، وأداء مناسك الحج، فإنه من الممكن عمل ذلك أونلاين، عبر موقع وزارة الحج السعودية، واتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة haj.gov.sa. النقر على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل. اختيار الخدمات الإلكترونية العامة. اختيار خدمة الحجز. اختيار برنامج الحج المناسب للمواطن أو المقيم. إدخال المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة. النقر على تسجيل الطلب. دفع الرسوم عبر خدمة سداد الإلكترونية.

شروط الحج في 2021

وحددت وزارة الحج والعمرة، عددًا من الشروط لحج بيت الله، هذا العام، الذي اقتصر فيه الحج على المواطنين والمقيمين في الداخل، وبعدد 60 ألف حاج فقط، فيما جاءت الشروط على النحو التالي: