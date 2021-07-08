تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 بعد التحديث الأخير لمتابعة مباراة الأهلي والمقاولون اليوم

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021، من أكثر الترددات والقنوات بحثاً عنها على محرك البحث “جوجل”، لما تقدمه القناة من مباريات حصرية في مختلف الرياضات، وازداد البحث عن القناة اليوم، بسبب موعد مباراة الأهلي والمقاولون، والمقرر لها اليوم 08\07\2021، كما ازداد البحث أيضاً بسبب تغيير التردد الخاص بالقناة، وتمتلك قناة ON Time Sports 1 hd، العديد من البرامج الرياضية المميزة، ولذلك فهي تمتلك نسبة مشاهدة عالية في مصر والوطن العربي، لما تقدمه من بطولات حصرية لا يشاهدها المتابع للكرة في مصر إلا على شاشتها، فهي تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري المصري الممتاز، وكذلك بطولة كأس مصر والعديد من البطولات الأخرى في مختلف الألعاب، وفيما يلي سوف نستعرض معكم تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت

تمتلك القناة مجموعة متميزة من الإعلاميين الرياضيين المميزين، الذين يقدمون العديد من البرامج الرياضية التي تجذب المشاهد المصري والعربي، كما أنها تمتلك نخبة متميزة من المراسلين الرياضيين الذين يتنقلون في مختلف الملاعب الرياضية، لنقل الحدث لحظة حدوثه للمتابع والمشجع المصري، لذلك وبعد تغيير التردد، ازداد البحث بصورة كبيرة عن التردد الجديد لقنوات ON Time Sports، وعن آخر تردد بعد التحديث الجديد، ولذلك فيما يلي نقدم لكم التردد الجديد.

القمر:- نايل سات.

التردد:- 11861.

الاستقطاب:- رأسي.

معدل الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 6\5.

الضغط على قائمة “MENU” الموجودة على ريموت الريسيفر.

اختيار أيقونة “تركيب”.

إضافة التردد الجديد 11861، الاستقطاب رأسي، الترميز 27500، تصحيح الخطأ 6\5، ثم الضغط على أيقونة “بحث”.

طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال “الريسيفر”موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة

يلتقي مساء اليوم الخميس الموافق 08\07\2021، فريقي الأهلي ضد المقاولون العرب، في إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يفتح استاد بتروسبورت أبوابه في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة لاستضافة اللقاء المرتقب، وسوف يتم نقل المباراة على قناة أون تايم سبورت 1 اتش دي، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة على القناة الصوتية الأولى “مؤمن حسن، ويقوم بالتعليق على القناة الصوتية الثانية المعلق “احمد شوبير”.

مميزات قناة أون تايم سبورت

تمتلك القناة العديد من المميزات التي جعلتها رائدة في مجال الإعلام الرياضي في مصر والوطن العربي. ومن أهم هذه المميزات ما يلي: