قرض لجميع المواطنين بالمملكة السعودية بفترة سداد 240 شهرا وبدون كفيل

من الأمور الهامة التي يبحث عنها المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن افضل القروض التي تقدم من البنوك الشركات، فقد يبحث كلل مواطن عن ميزة معينة في القرض المقدم لكي تساعده في الحصول علي التمويل الشخصي بكل سهلة وبدون التعرض إلي استرداد القرض، حيث يعد الكثر من المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي المقدم أول ما ينظرون إليه هو المبلغ المحصول عليه وفترة سداد القرض، والتي سوف نقدم لكم قرض من خلال اهم البنوك بالمملكة العربية السعودية التي تقدم افضل التمويلات بالمملكة، بنك الراجحي التي يقدم تمويل بأطول بفترة سداد يصل إلى 240 شهرا وقيمته تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

تمويل الراجحي بفترة سداد 240 شهراً

تعد القروض التي تقدم من بنك الراجحي السعودي من افضل القروض التي تقدم داخل أراضي المملكة السعودية والتي تقدم بالعديد من المزايا التي تهم المواطن، حيث يقدم هذا التمويل لجميع المواطنين السعودين ويتناسب مع جميع الفئات، حيث يقوم بنك الراجحي بتقديم جميع القروض التي يحتاج إليها المواطنين وبجميع المبالغ التي يرغبون في الحصول عليها، فقد أوضح بنك الراجحي انه يمكن لجميع المواطنين الحصول علي التمويل ولاكن لا بد من توافر جميع الشروط التي قام بتحددها، وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي وهي كالتالي:

قرض الراجحي لا يتوفر للمواطنين المقيمين، متاح للمواطنين الحاملين الجنسية السعودية فقط. يشترط للحصول علي قرض الراجحي أن لا يقل الراتب الشهري لدي العميل عن خمسة ألاف ريال سعودي للعاملين بالقطاع الحكومي. بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، يشترط للحصول علي قرض الراجحي أن لا يقل الراتب الشهري عن 6000 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل

أوضح بنك الراجحي السعودي بعض المستندات التي لا بد علي العميل المتقدم للتمويل أن يتوفر لدي جميع الأوراق والمستندات اللازمة وذلك من اجل أن يتم الموافقة علي التمويل الشخصي.