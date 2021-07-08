هربا من الدراسة.. لجئوا لـ"حيلة كورونا" بمشروبات غازية

توصل بعض المراهقين إلى طريقة تمكنهم من استخدام المشروبات الغازية لتزييف فحوصات كوفيد-19 لتأتي نتيجة الفحص إيجابية بهدف تجنب الذهاب إلى المدرسة والبقاء في المنزل.

ونبه معدو دراسة جديدة كشفت الأمر المدارس لتوخي الحذر.

وذكر موقع "آي نيوز" الإخباري البريطاني أنه حتى الأول من يوليو حققت مقاطع منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "#تزييف فحص كوفيد" ملايين المشاهدات.

وفي هذه المقاطع يظهر شباب يستخدمون مشروبات متنوعة للحصول على نتيجة إيجابية سريعة في فحوصات كوفيد-19.

ودفع هذا التقرير وغيره باحثين في جامعة ليفربول إلى دراسة آثار استخدام المشروبات الغازية ومواد التحلية الصناعية في تغيير نتائج الفحوصات، واستخدمت هذه الدراسة 14 مشروبا غازيا و4 محليات صناعية.

وخلصت إلى أن نتائج الفحص تأتي سلبية عند تناول مواد التحلية الأربع التي جرى فحصها وكذلك مياه الينابيع، لكن على النقيض من ذلك يسفر تناول 10 من المشروبات الغازية الـ14 عن نتائج إيجابية أو إيجابية على نحو طفيف لفحوصات كوفيد-19.

ولم يكتشف الباحثون صلة واضحة بين مكونات المشروبات الغازية ونتائج الفحوصات.

وقال الباحثون إنه منذ مارس تلزم المداس البريطانية التلاميذ الذين لا تظهر عليهم أعراض بالخضوع لفحص كوفيد-19 مرتين أسبوعيا.

وقد تؤدي إيجابية فحص واحد إلى عزل فصل دراسي بالكامل في المنزل.

واستنادا إلى هذه النتائج قدم الباحثون توصية بإجراء الفحص صباحا قبل تناول أي مأكولات أو مشروبات وأن يكون تحت إشراف كلما أمكن ذلك.