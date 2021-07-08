لتنفيذ عقوبة بالسجن.. رئيس سابق يسلم نفسه للشرطة

سلم رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما نفسه للشرطة، الأربعاء، ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا لإدانته بازدراء المحكمة، في تتويج لمعركة قضائية طويلة اعتبرت اختبارا لقدرة الدولة على فرض حكم القانون.
وأكد المتحدث باسم الشرطة ليراندزو ثيمبا في بيان أن زوما محتجز لدى الشرطة تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية.
وقالت إدارة السجون في بيان منفصل إنه جرى تسليم زوما لسجن إيستكورت، الذي يقع على بعد 175 كيلومترا تقريبا من بلدته الريفية نكاندلا في شرق البلاد.
وبث التلفزيون لقطات مباشرة لموكبه أثناء دخوله السجن.
كانت المحكمة قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما بسجن زوما 15 شهرا بسبب رفضه تعليمات في فبراير الماضي بتقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت 9 سنوات حتى عام 2018.
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