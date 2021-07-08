جدة - نرمين السيد - أفاد بيان لميناء جبل على فى دبى، اليوم الخميس، بأن الحركة طبيعية فى الميناء وحسب الجدول المعتمد، مؤكدا استمرار عمليات الميناء كالمعتاد بدون أى تعطيل لجدولها الزمنى بعد حريق شب أمس فى إحدى سفن الحاويات.





وأدى انفجار فى سفينة تجارية راسية قبالة ميناء جبل على لاندلاع حريق فيها، وذكر المكتب الإعلامى لحكومة دبى أن "فرق الدفاع المدنى سيطرت على الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة كانت تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل على". وذكر المكتب الإعلامى لدبى أنه لم يتم تسجيل أى وفيات أو إصابات جراء الحريق، وقد تم إخلاء السفنية المعنية من طاقمها فى الوقت المناسب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الحريق.. ميناء جبل على فى دبى: الحركة طبيعية وحسب الجدول المعتمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.