موعد صرف الدفعة 44 من حساب المواطن يوليو 2021 وشروط الأهلية

يتساءل كثيرون في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 44 المقررة في خلال شهر يوليو/ تموز الجاري.

ويخشى المستفيدون من إجراء أي تغييرات على مواعيد صرف الدفعة 44 من حساب المواطن، وذلك للاستفادة من مبلغ الدعم قبل عيد الأضحى المبارك.

الاستعلام عن الدفعة 44 من حساب المواطن

مع اقتراب موعد صرف الدعم الخاص بحساب المواطن، المقرر في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي (حال عدم إجراء تغييرات)، فإنه يتم إيداع الأموال في حسابات المستفيدين وفق أهلية كل مستفيد على حدة.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 44 المتعلقة بشهر يوليو 2021، كالآتي:

من موقع حساب المواطن الإلكتروني، يمكنك الضغط على “حساب المواطن”. سوف تظهر لك صفحة جديدة، اختر منها “الاستعلامات الإلكترونية بالموقع”. ومنها اختر “نتائج الأهلية“، ثم اضغط على “حالة الأهلية”. إذا ظهرت لك “عدم أهلية المستفيد”، فيمكنك تقديم اعتراض إلكتروني.

شروط الأهلية في حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن العديد من الشروط الواجبة لتحقيق أهلية كل مستفيد من الحصول على دعم البرنامج، وهذه الشروط، هي:

أن يكون الراغب في الحصول على الدعم مواطنا سعوديا من الحاملين للجنسية السعودية.

كما يشترط أن يكون مقيما بطريقة دائمة داخل أراضي السعودية.

يحظر أن يكون قد أقام خارج المملكة لفترة تزيد عن 90 يومًا خلال عام.

أن تكون كل البيانات المدخلة متوافقة مع ما هو مثبوت لدى الجهات المعنية.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 44

أوضح البرنامج، في بيان رسمي، أن موعد صرف الدفعة رقم 44 من حساب المواطن سوف يكون يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو الجاري لجميع المستفيدين.

ولفت البرنامج، إلى أنه يستطيع كل المستفيدين صرف هذه الدفعة، بعد الانتهاء من عملية الإيداع، كما تجري العادة.

تحديث حساب المواطن 2021

ألزم برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جميع المستفيدين بضرورة تحديث البيانات المسجلة في البرنامج، وفق ما يلي: