حساب المواطن أوضح عن متوسط دعم الأسرة الواحدة

برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، أوضح علي أن سوف يتم دراسة أهلية حساب المواطن للمستفيدين، للدفعة الجديدة، حيث أن هذا بعد موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن الخاصة بشهر يوليو الجاري 2021م حيث أن سوف يتم الصرف يوم الأحد المقبل الموافق 10 يوليو الجاري 2021م، حيث أن سوف يتم دراسة أهلية المستفيدين، وسوف يتم إبلاغ المستفيدين الرئيسين لكي يتم استيفاء شروط الأهلية وهذا من خلال برنامج حساب المواطن للمستفيدين، ولذلك تم الايضاح على أن تم إيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن حوالي 1.9 مليار ريال سعودي مخصص، ولذلك تم الإعلان على أن هذا للمستفيدين المكتملة طلباتهم جميعاََ، بالإضافة إلى ذلك أن تم التأكد على أن قد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.4 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالسعودية.

ومن الجدير بالذكر أن تم الإعلان على أن قد بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات الماضية حوالي 20 مليون ريال سعودي مخصص، وهذا لكي يصبح إجمالي التعويضات المدفوعة الخاصة ببرنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حوالي 94 مليار ريال سعودي ومنها 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة للمستفيدين من الدعم المادي المخصص.

متوسط دعم الأسرة الواحدة من حساب المواطن :

برنامج حساب المواطن أكد على أن 76% من المستفيدين الذين بحاجة لهذا الدعم المادي المخصص في هذه الدفعة، قد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين من الدعم المادي الشهري حوالي 1052 ريال سعودي، ولذلك تم الإعلان على أن قد بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92 % أما عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي، ولذلك أوضح برنامج حساب المواطن على أن عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة أكثر من 168 ألف مستفيد وتابع للدعم الأسرى، ومشكلين 8% من إجمالي المستقلين الرئيسين من الدعم المادي.

نسبة أرباب الأسر :

برنامج حساب المواطن أكد على أن نسبة أرباب الأسر قد بلغ حوالي 92% أما بالنسبة لأرباب الأسر السعودية الذين بلغ نسبتهم حوالي 8% حيث أن قد بلغ نسبة الإناث المستقلات حوالي 43% وشكل الذكـور المستقلون حوالي 57% ولذلك تم الإعلان على أن 85% من إجمالي المستقلين الذين قد بلغ إجمالي المستقلين على الاستحقاق الكامل لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، الذي تحصل على 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية.