عزت إبراهيم لـ دوت الخليج: الأمن المائى لا يقبل المساومة.. وإثيوبيا تريد الهيمنة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أن البيان الإثيوبى يأتى متزامنا مع حشد مصر والسودان الدعم قبل الجلسة المرتقبة اليوم الخميس، لمجلس الأمن حول سد النهضة.

وقال إن الهدف الأساسى من سد النهضة الإثيوبى ليس لتوليد الكهرباء مثلما تدعى الحكومة الإثيوبية، وإنما تريد الحكومة استخدامه كأداة للمساومة السياسية، ولفرض سياسة الأمر الواقع والهيمنة على مياه النيل رغبة منها فى أن تصبح قوى إقليمية.

وفيما يخص الموقف الدولى تجاه قضية السد، لفت إبراهيم إلى أن هناك أولويات للمجتمع الدولى وللدول الخمس الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن، فهم لديهم حسابات داخلية خاصة بالأنهار وحسابات أخرى لها علاقة بالدول الإفريقية، مؤكدا أنه لا يوجد موقف مضاد لمصر بل هناك علاقات استراتيجية متعددة.

أما عن جلسة مجلس الأمن المرتقبة اليوم للفصل فى قضية سد النهضة الإثيوبى، فقال إن سقف التوقعات ليس مرتفعا، ولكن سوف تتضح المواقف الدولية، فمصر والسودان نجحتا فى إبراز قضية سد النهضة فى المحافل الدولية، الأمر الذى يمكن البناء عليه فى خطوات أخرى.

وأكد أن الدبلوماسية المصرية الحالية استطاعت خلق زخم سياسى حقيقى فى مجلس الأمن، لافتا إلى أنه مع استمرار التنسيق مع السودان، تستطيع مصر الوصول لصيغة مرضية تؤكد على التنمية فى إثيوبيا وفى نفس الوقت تؤكد على حق مصر فى تدفق المياه بشكل طبيعى.

كما أشار إلى أن تونس قدمت لشركائها الـ14 فى مجلس الأمن الدولى مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزان سد النهضة، الذى تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعاً بينها وبين دولتى المصبّ مصر والسودان.

وينص مشروع القرارعلى أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقى والأمين العام للأمم المتحدة، لكى تتوصل، فى غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".

وفيما يخص دور مؤسسات الدولة، أكد أن هناك تنسيقا عاليا بين جميع الهيئات والمؤسسات للحفاظ على حقوق مصر المائية، مضيفا أن الكل يعمل فى مجاله لتأمين الموارد المائية الرئيسية فهى أمر لايقبل المساومة ولن تسمح مصر بالتفريط فى أن يمس أمنها القومى، مشيرا إلى أن جميع السيناريوهات مطروحة.

ويعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، وذلك بمشاركة سامح شكرى، وزير الخارجية الذى سيلقى كلمة مصر فى هذا الخصوص خلال فعاليات الجلسة.

والتقى وزير الخارجية، سامح شكرى، مع المندوب الدائم الهندى لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن اليوم، وذلك خلال لقاءات الوزير شكرى المستمرة بأعضاء مجلس الأمن.

وقدم الوفد المصرى، الأربعاء، إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق حول قضية سد النهضة، وذلك فى إطار الفعّاليات المكثفة بنيويورك لعرض كافة جوانب قضية السد.