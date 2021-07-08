“loading” تحميل كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021 دور اول pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

تنزيل كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021 دور اول نتابعها مع حضراتكم فى ظل تزايد مؤشرات البحث على جوجل يوماً بعد يوماً لأجل التعرف على نتيجة الصف السادس الابتدائي وتحميلها على شكل ملفات pdf لإجراء الاستعلام عليها بكل سهولة بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فى ظل الانتهاء بشكل رسمي من اعمال التصحيح ورصد الدرجات بموجب تصريحات معالي وزير التربية والتعليم العراقي

تنزيل كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021

نتابع من خلال موقعكم ثقفني نيوز الاخباري جميع التفاصيل الرائجة حول الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي التي يتزايد حولها مؤشرات البحث على جوجل فى ظل ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث فى ظل مخاطر نقل عدوى فيروس كورونا المستجد يلتزم عدد كبير من الطلاب والسادة أولياء الأمور منازلهم، مما يجعل هذا الامر الانظار تتزايد على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي يجري العمل بالوقت على رفع معدلات و نتائج الطلاب فى المحافظات التي انتهت بها أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي لاتزال جارية على بعُض المحافظات العراقية، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية فى سرعة الانتهاء من تلك العمليات، لتصبح نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق معلنة على مدار الساعة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي، نتابع مع حضراتكم على غرار هذا الامر طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال الفقرة التالية

اسماء اوائل السادس الابتدائي بالعراق

نتابع مع حضراتكم الان اسماء اوائل الصف السادس الابتدائي بالعراق بالاسماء على مستوي جميع المحافظات العراقية، حيث تم الاعلان عن نسب نجاح طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي هذا العام التي تجاوزت معدلها معدل 90% هذا العام، ولهذا الامر نتابع ونستعرض مع حضراتكم بالاسماء جميع اوائل السادس الابتدائي بالعراق على النحو التالي:-

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

خطوات استعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق

يتابع عدد كبير من الطلاب بالبحث حول نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج وذلك على نحو اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي فور تعبئة جميع البيانات المطلوبة لإجراء هذا الاستعلام

النقر على ايقونة استعلام لتكون النتائج محملة على شكل ملفات pdf بالكامل

علماً على انه بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نوافيكم بها بالحال، على أن تكون البيانات المطلوبة نفس البيانات التي سبق لنا شرحها امامكم.

حتى الان لازالت الخطوات السابقة هي الخطوات الصحيحة والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق على شكل pdf وذلك لطرح الامكانية أمام جميع الطلاب على تحميل نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق وذلك برقم الامتحاني والاسم الرباعي الخاص بالطالب على مستوي جميع المحافظات العراقية.