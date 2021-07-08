50 ألف ريال بالتقسيط وبدون كفيل مع تمويل إمكان

50 ألف ريال بالتقسيط الميسر مع تمويل إمكان الفوري تسعى شركة إمكان للتمويل بالسعودية لتوفير الدعم والوقت للعميل حيث اختصرت شركة إمكان للتمويل طريقة الحصول على التمويل الشخصي في تحميل تطبيق شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية ومن خلال التطبيق يتمكن المتقدم من طلب القرض الشخصي السريع والذى أيضاً لا يشترط لوجود كفيل أو ضامن.

50 ألف ريال بالتقسيط الميسر لدى إمكان للتمويل

تقدم شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي ميسر لا يحتاج إلى كفيل وأيضاً لا يحتاج إلى تحويل الراتب ومتوفر لكل الأفراد العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص وتلك الحلول التمويلية المقدمة من إمكان متوفر من أجل أن تلبى احتياجات ومتطلبات العملاء ويستطيع المتقدم طلب التمويل الشخصي الميسر من إمكان بعد توافر الشروط التى وضعتها شركة إمكان للتمويل وهي

التمويل الشخصي الميسر لدى إمكان يستطيع المواطن المتقاعد طلب الحصول عليه من إمكان.

لابد أن لا يزيد عمر المواطن المتقاعد طالب الحصول على التمويل عن 70 عام.

يشترط أن يكون المتقدم بطلب الحصول على التمويل لا يقل عمره عن 20 عام وقت طلب الحصول على التمويل وأيضاً لابد أن لا يزيد العمر عن 60 عام.

حددت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية نسبة الاستقطاع من العميل 45 %.

2000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم بطلب الحصول على التمويل لدى شركة إمكان للتمويل.

1900 ريال سعودي هو الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم المتقاعد.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة إمكان للتمويل

وفرت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية أسهل طريقة فى التقديم على التمويل الشخصي الفوري لدى شركة إمكان للتمويل من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل وكل ما على المتقدم هو تحميل التطبيق ثم التقديم على التمويل من خلال الهاتف وبعد الموافقة يتم إيداع مبلغ التمويل في حساب العميل المتقدم.

هاتف شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العملاء الراغبين في طلب التمويل لدى شركة إمكان للتمويل التواصل مع الشركة ومعرفة الخدمات والمنتجات التمويلية الميسرة عن طريق الإتصال على الرقم 920011038.

التمويل الشخصي الميسر يتميز بفترة سداد مرنة تصل إلى 24 شهر.

تبلغ قيمة التمويل الشخصي الميسر لدى إمكان 50000 ريال سعودي كحد أقصى.

القرض الشخصي الميسر لدى إمكان لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

مزايا التمويل الشخصي الميسر لدى إمكان للتمويل