أخبار اليمن : برنامج أممي: 690 مليون شخص حول العالم ينامون يوميا جوعى

برنامج أممي: 690 مليون شخص حول العالم ينامون يوميا جوعىاكد برنامج الأغذية العالمي، اليوم أن نحو 690 مليون شخص حول العالم، ينامون جوعى كل ليلة، معتبرا ، إن ارتفاع أسعار الغذاء يسهم في زيادة الجوع بنسبة 40%.

وحسب وكالة انباء (رويترز) ذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة إن نحو 690 مليون شخص أي 9% من سكان العالم، يتعرضون للنوم جوعى كل ليلة.

واعتبر البرنامج الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي العلاقة بين أسعار الغذاء المرتفعة والجوع بأنها علاقة صداقة وفية.

ولفت كبير الاقتصاديين في برنامج الغذاء العالمي عارف حسين إلى عوامل أخرى قال إنها تتضافر مع ارتفاع الأسعار لتمثل خطرا، وصفه بـ "الثلاثي الخطير"، وهي "الصراع والمناخ وكورونا"

وقال البرنامج إن عددا قياسيا "يبلغ 270 مليون شخص يعانون هذا العام أو معرضون لخطر المعاناة من انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يُعرّف بأنه أي نقص في الغذاء يهدد الأرواح أو مصادر الرزق أو كليهما".

وضرب البرنامج مثلا في لبنان مشيرا إلى أن "متوسط أسعار طحين القمح في لبنان ارتفع بمعدل سنوي يبلغ 219%، مع تسارع الاضطرابات الاقتصادية، بينما زادت أسعار زيت الطهي 440%.

وأوضح مؤشر البرنامج لأسعار المواد الغذائية أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في الأسواق الدولية بمعدل سنوي 33.9% في يونيو الماضي. يشار الى أن الجوع العالمي يشهد ارتفاعا متواصلا منذ العام 2016 ، بعد أن ظل يتراجع لعشرات السنين، حسب مؤشر البرنامج.

