الأردن يتفق مع إسرائيل لشراء 50 مليون متر مكعب من المياه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ووزير الخارجية الإسرائيلى يائير لابيد، حيث اتفقا على استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنويا إلى حوالى 700 مليون دولار سنويا، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

واتفق الوزيران على أن تجتمع الفرق الفنية خلال الأيام المقبلة لإنهاء التفاصيل الفنية لاتفاق المياه.