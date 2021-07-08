أزمة سد النهضة على طاولة مجلس الأمن اليوم

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، قدمت تونس مشروع قرار يطالب بالتوصل إلى حلّ متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، ومطالبة إثيوبيا بوقف عملية ملء خزان السد وعدم التصرف بشكل أحادى.
ويتضمن مشروع القرار الذى قدمته تونس، دعوة الدول الثلاث إلى وضع نص اتفاق ملزم فى شأن السد خلال ستة أشهر، والامتناع عن اتخاذ أى إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر. ويحض أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار فى تعبئة خزان سد النهضة من جانب واحد.
وتزامن هذا التطور مع تعبير الأمم المتحدة عن مخاوف من أن يقود التصرف الأحادى إلى تقويض فرص التوصل إلى تسوية للأزمة.
كما حذرت واشنطن من أن قرار ملء خزان السد سيؤدى إلى زيادة التوتر، كما دعا الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس كل الأطراف إلى "الامتناع عن اتخاذ أى إجراء أحادى من شأنه أن يزيد تلك التوترات، ويضع مسافة أكبر بين ما نحن عليه الآن وبين التوصل إلى حل سلمى"، مشدداً على أنه "ينبغى لكل الأطراف التزام حل تفاوضى مقبول من الجميع".
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