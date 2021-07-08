عاجل.. روسيا ترفع حظر تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، وقع بوتين اليوم الخميس مرسوما رئاسية يقضى بإلغاء المرسوم رقم 553 الذى صدر عنه فى الثامن من يناير 2015 تحت عنوان "بعض الإجراءات الرامية لضمان الأمن القومى لروسيا الاتحادية وحماية مواطنى روسيا الاتحادية من أعمال إجرامية وغير قانونية".

كما يقضى المرسوم الجديد بإلغاء المرسوم الذى صدر عن الرئيس فى الثانى من يناير 2018 وهو ينص على إدخال تعديلات على المرسوم رقم 553.

وكان المرسوم 553 يقضى بمنع شركات الطيران فى روسيا من تسيير أى رحلات إلى مصر باستثناء تلك التى تتوجه إلى العاصمة القاهرة.