دبى: سيطرنا على حريق ميناء جبل على فى 40 دقيقة.. ولا توجد أضرار

جدة - نرمين السيد - وقال ميناء جبل على فى بيان أصدره اليوم الخميس "اندلع أمس الأربعاء قبل منتصف ليل الأربعاء حريق فى إحدى حاويات سفينة تحمل مواد قابلة للاشتعال فى ميناء جبل على، واتخذت سلطات الميناء، والدفاع المدنى، وشرطة دبى، إجراءات سريعة لإخماد الحريق، وتم بالفعل السيطرة عليه فى أقل من 40 دقيقة من دون تسجيل أية أضرار أو تعطيل لعمليات الميناء"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف البيان " لم ينجُم عن الحادث وقوع إصابات بفضل الإجراءات السريعة التى اتخذتها الجهات المعنية والتى أمرت بإخلاء السفينة الراسية فى المحطة رقم 1 القديمة والتى تستخدم لتفريغ البواخر الصغيرة، بينما استمرت المحطات الأخرى 2، و3 و4 فى العمل بشكل طبيعى وضمان استمرار عمليات الميناء دون انقطاع.

وأوضح أنه بعد التمكن من إخماد الحريق، حرص الدفاع المدنى، وشرطة دبى، وسلطات ميناء جبل على بالتعاون مع الجهات المختصة على اتخاذ كافة التدابير الفورية لضمان استمرار العمليات عبر الميناء، بما فى ذلك المبنى رقم 1 حيث وقع الحادث.

وباشرت سلطات ميناء جبل على تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به مع استمرار عمليات الميناء كالمعتاد دون أى تعطيل لجدولها الزمنى.