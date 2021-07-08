الدفاع الروسية: قاذفتان من نوع ”سو-24” حلقتا فوق المياه الدولية لبحر البلطيق



أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين من طراز "سو-24" نفذتا اليوم الخميس طلعة كان مخططا لها فوق المياه الدولية لبحر البلطيق، دون انتهاك حدود الدول الأخرى.

وعلقت وزارة الدفاع الروسية على المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام حول مرافقة مقاتلات أجنبية لقاذفتين روستين فوق بحر البلطيق، وقالت الوزارة إن قاذفتين من طراز "سو-24" تابعتين لأسطول البلطيق قامتا بطلعة اعتيادية فوق مياه بحر البطيق ووفقا للقواعد الدولية، دون أن تخترقا حدود الدول الأخرى.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق اليوم، أن كلمتي رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، والرئيس الليتوانى جيتاناس نوسيدا، فى قاعدة الناتو فى سياولياي قد توقفتا فجأة بسبب إنذار عن إقلاع عاجل لطائرتين تابعتين لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت الحكومة الإسبانية إنها لا تعلم سبب الإنذار، لكن عددا من وسائل الإعلام الإسبانية، بما في ذلك صحيفة "موندو"، ذكرت أن السبب هو ظهور طائرة حربية روسية فوق بحر البلطيق.