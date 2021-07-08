روسيا تلغي حظر السفر إلى المنتجعات المصرية 

ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوم حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية، ووقع وثيقة باستئناف الرحلات المباشرة لكافة النقاط بين البلدين.

وقالت الوثيقة: "يلغى العمل بمرسوم الرئيس الروسي المؤرخ 8 نوفمبر 2015 رقم "553" بشأن أخذ تدابير معينة لضمان الأمن القومي لروسيا وحماية المواطنين الروس من الأعمال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية، والمرسوم الرئاسي رقم 7 المؤرخ ٢ يناير 2018 بشأن التعديلات في مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ 8 نوفمبر 2015 رقم "553" بشأن بعض التدابير لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطني روسيا من الأعمال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية".

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في 23 أبريل الماضي، عن اتفاق الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي على استئناف حركة الطيران العارض للمنتجعات السياحية في مصر بعد انقطاع زاد عن الخمس سنوات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرحلات التفتيشية إلى مصر قد تمت بالفعل وستتخذ الحكومة القرار بشأن موعد استئناف الرحلات إلى المنتجعات بعد تحليل النتائج.

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