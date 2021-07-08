تقنية بارعة في (واتساب) تحافظ وتوفر استهلاك باقة الإنترنت الخاصة بك تعرف عليها

من مميزات تطبيق واتساب النادرة العمل المستمر في طرح ميزات جديدة تنافس التطبيقات الاخرى وتجعل منه أكثر التطبيقات و اشهرها على الاطلاق ، ويعد تطبيق واتساب من أكثر تطبيقات المراسلة الفورية انتشاراً بين المستخدمين، ويوجد به العديد من المزايا، إلا أنه وحتى الآن ما زال مفتقداً لعدد كبير من المميزات التي توجد في تطبيقات أخرى منافسة مثل تليغرام وغيره،، لذا فإن الشركة المالكة تقوم الآن بتوفير عدد من المميزات وتطويرها ولكن بشكل تدريجي وتعمل على طرح ميزات جديدة لمستخدميها ولكنها تحت التجريب، وكان آخر هذه الميزات التي أطلقها واتس آب على سبيل هو السماح للمستخدم بالوصول إلى مراسلاته عبر أكثر من جهاز في وقت واحد ودون الرجوع إلى الهاتف التي سجل الدخول منه أو حتى اتصاله بالإنترنت.

ميزة جديدة لتوفير استهلاك الإنترنت وبيانات الهاتف:

من أهم الميزات التي تستعد واتساب لطرحها على تطبيقها هواتف مستخدمي واتساب، حيث تعتبر الميزة الجديدة التي أضافها واتساب ويعمل على تطويرها الآن وما زالت قيد التجربة، هي أمر مشاركة فيديو بجودة مختلفة، حيث يمكن الآن لمستخدمي واتس أب التحكم في ملفات الوسائط ومنها مقاطع الفيديو التي يتم مشاركتها، حيث أن النظام الآن يقوم بضبط درجة الفيديو تلقائياً، لكن في الميزة الجديدة بالواتساب والتي جاءت بعد طول انتظار تسمح للمستخدمين بالتحكم في جودة الفيديوهات، وهي معروفة باسم “جودة تحميل الفيديو”، حيث يتم إرسال الفيديو بجودة أقل لتوفير استهلاك بيانات الهاتف، وما زالت الميزة قيد التجربة وتم رصدها بالنسخة التجريبية v2.21.14.6 على نظام الأندرويد، وتعتبر هذه الميزة بعد طرحها وتفعيلها على التطبيق من أفضل الميزات على تطبيق واتساب ميزة توفير باقة الانترنت.

ميزة جودة تحميل الفيديوهات بجودة عالية لتوفير استهلاك باقة الإنترنت:

هذه الميزة تعتبر ميزة جديدة لفتت الأنظار نظرا لبراعته في (واتساب) تحافظ على باقة الإنترنت الخاصة بك حيث كشف تطبيق المراسلة الفوري من خلال تطبيق (واتساب)، عن بدئه في اختبار تقنية جديدة، تحافظ على باقة الإنترنت الخاصة بالمستخدمين، و تحمل الميزة الجديدة اسم “Video Upload Quality” (جودة تحميل الفيديو)، التي تتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو بجودة عالية، وهي قيد التطوير حاليا، وفق ماذكرته بعض المصادر المتخصصة في هذه التقنية ، و ستكون الميزة متاحة للمستخدمين في التحديث المستقبلي، وتم طرحها حاليا كجزء من نسخة الإصدار التجريبي لـ(واتساب) رقم 2.21.14.6، وفي التحديث المستقبلي، سيتمكن مستخدمي (واتساب) من اختيار جودة تحميل الفيديو عن طريق 3 خيارات سنذكرها كما يلي:

الخيار الاول “Auto” (تلقائي)، الموصى بها من جانب التطبيق، وتقدم أفضل جودة وتوفير استهلاك باقة الإنترنت، ففي حالة اختيار “Auto”، سيكتشف تطبيق (واتساب) أفضل خوارزمية ضغط الفيديو المرغوب في تحسين جودة صورته.

أما الخيار الثاني الذي يوفره التطبيق هو “Best Quality”، والذي يمكن (واتساب) من إرسال الفيديو و مشاركته باستخدام أفضل جودة متاحة.

أما خيار الثالث “Data Saver” (موفر البيانات)، فيجب تفعيله في إعدادات “أندرويد” ويسمح بتطبيق (واتساب) بضغط مقاطع الفيديو قبل إرسالها.

هذه الخيارات تعمل واتساب على توفيرها في الميزة الجديدة والتي تستعد لطرحها وتفعيلها على التطبيق تتيح لمستخدميه توفير استهلاك البيانات مما يوفر لباقة الانترنت وتستعد كذلك واتساب لطرح المزيد من الميزات الجديدة مثل إرسال وسائط لديها القدرة على الاختفاء بمجرد رؤية المتلقي للرسالة