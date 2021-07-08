البيت الأبيض: جميع وفيات كورونا تقريبا تقع بين غير الملقحين

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤول الأمريكى فى تصريحات له أن جميع من يتم إدخالهم للمستشفيات للعلاج من كورونا، تقريبا، من غير الحاصلين على اللقاح، بحسب "رويترز".

وحذر زينتس من أن انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، يشكل خطرا خاصا على صغار السن.

ويوم الأحد الماضى، قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أثناء احتفاله بعيد استقلال الولايات المتحدة الـ 245، إن بلاده ستحتفل فى القريب العاجل باستقلالها عن فيروس كورونا.

ولم تحقق إدارة بايدن هدفها المتمثل فى تلقى 70 فى المائة من الأمريكيين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 بحلول 4 يوليو.

ولكن بايدن بيَّن إلى أى مدى تقدمت البلاد فى مكافحة الوباء حيث قال، إنه "يمكن للناس العودة إلى العمل، الأطفال يعودون إلى مدارسهم. والاقتصاد آخذ فى الارتفاع".

ووفقا لبيانات حكومية، تلقى 67 بالمائة من البالغين فى الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما تم تطعيم 58 بالمائة بشكل كامل.