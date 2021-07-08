تمويل شخصي من مصرف الراجحي وبدون تحويل راتب وبدون كفيل

تمويل شخصي من مصرف الراجحي، يقدم بنك الراجحي خدمة تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل متوافق تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية وعبر إجراءات سهلة وميسَّرة ليوفر لجميع عملاء بنك الراجحي السهولة في الحصول على تمويل شخصي بطرق مختلفة فيوجد ( التمويل الشخصي “وطني” – تمويل وطني المرن- التمويل بضمان العقار)، في هذه المقالة سوف نتعرف على كل نوع من تمويل الشخصي في بنك الراجحي وجميع الشروط والأوراق والوثائق المطلوبة.

تمويل شخصي من مصرف الراجحي

يوفر مصرف الراجحي تمويل شخصي خلال 30 دقيقة فقط من أجل الحصول على التمويل الذي تريده.

التمويل الشخصي “وطني”

إليك رابط حاسبة تمويل الشخصي الوطني من بنك راجحي لحساب نسبة الفوائد وحساب المبلغ المدفوع شهرياً.

المعايير والأهلية: