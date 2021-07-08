"فاجعة فلوريدا".. ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى إلى 60

ارتفاع حصيلة عدد القتلى جراء المبنى الذي تعرض للانهيار، في ولاية فلوريدا، إلى 60 قتيلا، ولا يزال البحث مستمرا عن 80 مفقودا آخرين.

وتتزايد مصاعب مهمات فرق الإنقاذ في ولاية فلوريدا الأميركية بالبحث عن المزيد من الناجين في حادث انهيار مبنى سكني منذ أسبوعين، مع وصول العاصفة "إلسا" إلى سواحل الولاية.

وقالت فرق الإنقاذ الأربعاء إنها لن تتمكن من مواصلة عملها أثناء وصول العاصفة إلى ولاية فلوريدا.

وأضافت فرق الإنقاذ أنها تمكنت من انتشال جثث 10 ضحايا في وقت مبكر صباح الأربعاء، وهو أكبر عدد يتم الوصول عليه خلال 12 ساعة.

وبينت فرق الإنقاذ أن عدد المتوفين وصل إلى 60 شخصا، في حين أن عدد المفقودين 80 شخصا.

وكانت فرق الإنقاذ قد توقفت، الثلاثاء، عن العمل عدة مرات بسبب سوء الأحوال الجوية الناجمة عن الإعصار إلسا، وعاودت العمل في وقت لاحق.

واستبعدت عمدة ميامي دانييلا ليفين، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الأربعاء، العثور على ناجين في الأيام القادمة.

وقالت وعيونها تذرف الدموع "إن تزايد حجم الكارثة يشعر مجتمعنا والعالم بالحزن.. هؤلاء هم جيراننا هؤلاء هم مجتمعنا".