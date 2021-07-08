الجزائر.. انتخاب إبراهيم بوغالي رئيسا للمجلس الشعبي الوطني

تم اليوم الخميس وفي جلسة علنية، انتخاب إبراهيم بوغالي، رئيسا للمجلس الشعبي الوطني في الجزائر.
وكانت جلسة للمجلس الشعبي الوطني انطلقت في وقت سابق من الخميس لانتخاب رئيس المجلس، حيث تم ترشيح كل من أحمد صادوق من حركة مجتمع السلم، وإبراهيم بوغالي "قائمة حرة".
وبعد عملية فرز الأصوات، أظهرت النتائج فوز النائب بوغالي إبراهيم، بعدما تحصّل على 295 صوتا مقابل87 صوتا للنائب أحمد صادوق.
وعلى إثر هذا الانتخاب، أصبح النائب بوغالي إبراهيم رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، حيث ستمتد عهدته طيلة الفترة التشريعية التاسعة.
يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا، قبل انتخاب رئيس المجلس، قد صادقوا بالإجماع على تقرير "إثبات عضوية النواب الجدد".
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