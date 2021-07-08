3 قتلى جراء سقوط طائرة تدريب شمالى بيروت

جدة - نرمين السيد - وبحسب المصادر، فإن الطائرة وقعت فى منطقة عين ورقة قرب غوسطا ببيروت، بعدما ارتطمت بسبب الضباب الكثيف بجبل فى بلدة غوسطا، ما أدى إلى سقوطها، ومقتل كابتن الطائرة وراكبين اثنين كانا على متنها.

وتجدر الاشارة إلى أن الطائرة كانت على ارتفاع 2.600 قدم عند حصول الحادثة، وهى تابعة لنادى طيران "open sky".