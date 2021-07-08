موسكو: تصريحات فرنسا بشأن اللقاحات الروسية غير مقبولة

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا عبر قناتها فى تطبيق "تليجرام"، إن تصريحات الخارجية الفرنسية بهذا الصدد غير مقبولة، واصفة إياها بأنها "هجين بين العنصرية والهيمنة الإمبراطورية والنازية الجديدة".. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الخميس.

وأضافت زاخاروفا أن هذه الدعوة تعكس عدم الاعتراف بالمساواة بين الشعوب بأكملها فى الحقوق والفرص، ما ينتهك القوانين والأخلاقيات، محملة باريس المسؤولية عن "دفع العالم نحو مواجهة فى الوقت الذى يمر فيه بتحدى الجائحة البالغ الصعوبة".

وذكرت الدبلوماسية الروسية أن الأشخاص الذين صدرت عنهم تلك الدعوة لا علاقة لهم بفرنسا التى أعطت للعالم قيم الحرية والمساواة والأخوة.

وجاءت هذه الانتقادات ردا على الدعوة التى شددت فيها الخارجية الفرنسية على ضرورة أن تكون قائمة اللقاحات المسجلة فى الاتحاد الأوروبى محدودة، مضيفة أن هناك دولا مثل إسبانيا حاولت اعتماد لقاحات أخرى روسية أو صينية، محذرة هذه الدول من هذه اللقاحات وضرورة رفضها.