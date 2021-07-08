عاجل.. المبعوث الأممى للقرن الإفريقى: يجب الاتفاق على قواعد ملء سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال المبعوث الأممى للقرن الإفريقى بارفيه أونانجا، إنه يجب الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن المفاوضات السابقة بين الدول المعنية بسد النهضة لم تتمكن من الاتفاق على كافة أطراف الاتفاق.





وأضاف المبعوث الأممى، فى كلمته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، مساء اليوم الخميس، إن هذه هى المرة الثانية التى يتقدم فيها بإحاطة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة. وأضاف "لا يزال على الأطراف أن تتفق على آلية تسوية النزاعات، وتحديدا قواعد ملء وتشغيل السد فى سنوات الجفاف".

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