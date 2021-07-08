الاتحاد الأوروبى: إجراءات إثيوبيا الأحادية لا تساعد فى أى حل تفاوضى للسد

جدة - نرمين السيد - عبر الاتحاد الأوروبى، مساء اليوم الخميس، عن أسفه لإعلان إثيوبيا الملء الثانى لسد النهضة، مشيرا إلى أن إجراءات إثيوبيا الأحادية لا تساعد فى الوصول لأى حل تفاوضى.





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