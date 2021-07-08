تردد قناة كرتون نتورك الجديدة 2021 CN بالعربية بعد تعديل إشارة البث بعد تعديل إشارة البث القناة التي ظهرت على الشاشة الصغيرة منذ 12 عام تقريباً، وبث القناة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن منذ بدء شهر يوليو 2021 اشتكي الملايين من متابعي قناة CN cartoon network من توقف إشارة البث في الآونة الأخيرة، مما جعل عمليات البحث على تردد القناة بالغ الأهمية وشديد البحث، وذلك بسبب تغير تردد القناة مع تحديثات الشهر الجاري، حيث تعد القناة واحدة من أهم قنوات الأطفال التي تلقي نسب مشاهدة كبيرة في الوطن العربي، تخاطب القناة عبر برامجها الأطفال والشباب وتزرع فيهم كيفية التفكير والتركيز وكيفية العمل الجماعي وغيرة من البرامج المسلية.

نقدم لكم من خلال هذا التقرير المفصل الترددات الجديدة للقناة بأحدث التقنيات والجودات العالية، حيث تجد مع التحديثات الجديدة للقناة تجد صورة واضحة ذات جودة رائعة من أجل خدمة أفضل للمشاهد العربي في كل مكان، تقدم قناة CN Arabia مسابقات للأطفال وحثهم علي التركيز والتفكير الإبداعي عبر برامج الرسم الإبداعي وحلقات الرسوم المتحركة بالإضافة إلي الأفلام القصيرة التي تقدمها القناة والأناشيد ذات الصوت الرائع فضلا عن الألعاب التي يعشقها الملايين.



تتمكن الآن عزيزي القارئ من مشاهدة قناة كرتون CN نتورك بالعربية Arabia cartoon network من أستقبال تردد القناة من خلال تنزيل التردد الحديث للقناة التي أعلنت عنه إدارة القناة مجدداً، وناشدت الجميع بتنزيل التردد الجديد لضمان استمرار عمل القناة دون توقف إشارة بث القناة، حيث يمكنكم الإطلاع على التردد الجديد كالتالي:

التردد: 11592.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي عرب سات الاستقطاب عمودي التردد 11747 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4/3.

فيما يمكنك تنزيل كرتون نتورك على القمر ياه سات على التردد 12130، ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 9/8، أفقي.

عالم غامبول المدهش.

الدببة الثلاثة.

فتيات القوة.

وقت المغامرة.

بن تن.

العرض العادي.

الأبطال الخارقون.

باتمان.

فرسان قرية بيرك.

حماة قرية بيرك.

برامج قناة كرتون نتورك CN بالعربية

وصلنا إلي ختام توضيح تردد قناة كرتون نتورك الجديدة 2021 CN بالعربية بعد تعديل إشارة البث.