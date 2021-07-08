خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن 1442 شرح خدمة صوتك مسموع للشكاوي والطلبات

نتابع معكم خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن بسبب انقاص مبلغ الدعم او عدم نزول الدعم المالي بسبب عدم الأهلية، حيث أن هناك العديد من الأسر والافراد ممن يعتمدون علي الدخل المادي القادم من دعم حساب المواطن إلي جانب الراتب الشهري للتعايش مع الظروف الاقتصادية الحالية حتي يعيشوا حياة كريمة، والجدير بالذكر أن نتائج أهلية حساب المواطن قد ظهرت نتائج الأهلية للدورة 44 شهر يوليو ويمكنكم الاستعلام عنها عبر الدخول علي البوابة الإلكترونية الرسمية لحساب المواطن.

اعتراض حساب المواطن

يقوم القائمون علي برنامج حساب المواطن بمراجعة البيانات الخاصة بالمستفيدين والمستفيدات بشكل دوري، وهو ما قد يؤثر علي مبلغ الاستحقاق الذي يترقبه المستفيد، بل قد لا يتأهل للوصول إلي الاستحقاق، وقد أكد برنامج حساب المواطن أن مراجعة بيانات المستفيدين تقود إلي معرفة البرنامج بعدم مصداقية العديد من المستخدمين أو عدم الإفصاح عن بيانات الدخل بدقة.

والجدير بالذكر أن المستفيدين والمستفيدات يمكنهم تقديم اعتراض حساب المواطن خلال 5 ايام من تاريخ إيداع اي دفعة، والجدير بالذكر أنه قد تم تحديد موعد إيداع الدفعة 44 بالفعل وسنوافيكم بالموعد في السطور القليلة القادمة.

موعد إيداع حساب المواطن

يتم ايداع دعم حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي، وإذا صادف يوم 10 إجازة في البنوك او اجازة رسمية يتم تعديل الموعد والإعلان عنه، ويتم إصدار الدفعة يوم 11 الموافق الأحد.

الدخول علي البوابة الإلكترونية الخاصة بالموقع الرسمي لحساب المواطن. قم بتسجيل الدخول علي حساب المواطن من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي. قم بالدخول علي الدفعات المالية لمراجعة الدفعة التي نزلت. بجانب الدفعة قم بالنقر علي رابط “تقديم اعتراض”. قم بتحديد نوع الاعتراض سواء الدفعة ناقصة او صفر او اعتراض عن عدم استلام الدفعة. قم بالنقر علي “إرسال”.

طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن علي مبلغ الاستحقاقخدمة صوتك مسموع

حساب المواطن 2021

اعلن برنامج حساب المواطن عبر الحساب الرسمي علي تويتر عن 1.5 مليون عملية تعامل معها برنامج حساب المواطن في الربع التاثي من العام الميلادي الجديد، فقد تلقي حساب المواطن العديد من الطلبات والتقديمات والشكاوي وغيرهم وقاموا بنشر احصاءيات الربع الثاني من عام 2021، وجاءت كالتالي:

107,292 الف طلب علي خدمة صوتك مسموع.

443,124 الف مكالمة مستلمة عبر مركز اتصالات حساب المواطن.

709,092 الف طلب اهلية واستحقاق.

4,781 الف طلب تقني.

197,326 الف طلب علي تويتر قام البرنامج بالتعامل معها.

59,248 الف مستند تم التحقق منهم بدقة من قبل فريق برنامج حساب المواطن.

الدفعات المالية حساب المواطن

قام البرنامج بالتأكيد أن الاستعلام عن تفاصيل الدفعات بالكامل يمكن معرفتها في خطوتين فقط، عن طريق الدخول عبر حسابك في حساب المواطن وتسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور، ثم التوجه إلي قائمة “الدفعات المالية” ومن خلال صفحة الدفعات المالية يتم معرفة تفاصيل الدفعات وما تم استلامه بالتواريخ وروابط امكانية تقديم اعتراض حساب المواطن إلكترونيا بكل سهولة ويسر.