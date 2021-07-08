اغتنم الفرصة واحجز وتملك وحدتك السكنية للاسر الاكثر احتياجا من خلال الإسكان التنموي

تعمل حكومة المملكة عامة والمؤسسات الانسانية خاصة للعمل على مساعدة الأسر الفقيرة والأشد احتياجا لتملك وحدة سكنية مناسبة للمعيشة الكريمة وبالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة سكن فقد أعلن الإسكان التنموي عن شراكة ثلاثية لتوفير المسكن الملائم لـ10 آلاف أسرة سعودية، ومن خلال مقالنا ومن موقع ثقفنى سوف انشر لكم عن كيفية الحجز وتملك وحدة سكنية للأسر الأكثر احتياجا ، فقد وقّع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية ثلاثية الأطراف مع مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، وذلك بهدف توفير 10 آلاف وحدة سكنية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري ريال، مخصصة للأسر الأشد حاجة لتمكينهم من تملك المسكن، وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

تفاصيل اتفاقية الإسكان التنموي:

ومن الجدير بالذكر فقد وقَّع الاتفاقية اليوم في مقر الوزارة بالرياض نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الإسكان الأهلية “سكن” إبراهيم بن محمد ، والأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية سمو الأميرة لمياء بنت ماجد ، ويتجاوز حجم الاتفاقية التي تعد الأضخم في قطاع الإسكان التنموي ملياري ريال، فيما تأتي امتدادًا لعدة اتفاقيات سابقة مبرمة مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات المانحة، ليصل إجمالي الوحدات التي ستوفر للأسر 38 ألف وحدة سكنية تخدم أكثر من 200 ألف فرد بمساهمة من القطاع الثالث تجاوزت 9 مليارات ريال.

مساهمات مالية من مؤسسة الوليد للإنسانية:

وقد صرحت مؤسسة الوليد الإنسانية وبموجب الاتفاقية الموقعة والتي تتضمن توفير السكن والتنمية حيث تساهم مؤسسة الوليد للإنسانية بمساهمات مالية كبيرة حتى يتمكن عدد 10 آلاف أسرة من فئة الأشد احتياجًا من تملّك مسكنها والعيش فيه بتوفير حياة كريمة للمواطن السعودي وفقًا لضوابط الدعم المعتمدة لدى منصة “جود الإسكان”، إضافةً إلى تقديم 10 آلاف سيارة، وذلك في تعاون ثلاثي بين أطراف الاتفاقية يمتد إلى 5 سنوات، وبدعم يشمل جميع مناطق المملكة للاسر الاشد احتياجا ، وبدوره، أشاد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية الأمير وليد بن طلال بالاتفاقية، وقال: “نفخر بالشراكة الإستراتيجية المستدامة التي تخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج الإسكان ورفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وسنعمل مع شركائنا في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية لإنفاذ هذه الاتفاقية وتحقيق تطلعاتنا وتطلعات القيادة لتحقيق نتائج ملموسة”.

تفعيل مشاركة القطاع الثالث في توفير وحدات سكنية للاسر الاكثر احتياجا :

ومن الجدير بالذكر ان معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أكد أن هذا التعاون الثلاثي يأتي في إطار تفعيل مشاركة القطاع الثالث في برامج التنمية الوطنية وتحديدًا قطاع الإسكان، وزيادة أثره الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، بما يصبّ في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها لا سيما برنامج الإسكان، منوّهًا بالدور الفاعل لمؤسسة الوليد للإنسانية وإسهاماتها في الجوانب الخيرية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستنعكس إيجابًا على تحقيق الأهداف وتوفير المزيد من الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة، وشملت الاتفاقية إيجاد آلية تشاركية بين الأطراف الثلاثة لتسهيل تملك الأسر الأشد احتياجًا للسكن ضمن خيارات وحلول متنوعة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم توفير المسكن للأسر ضمن منصة “جود الإسكان” بالشراكة مع القطاع الحكومي وغير الربحي لتمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الملائم بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي لها، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- ورفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.