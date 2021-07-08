كيفية التسجيل في منصة كويت مسافر وأهم الخدمات المقدمة عليها من أبرز ما يبحث عنه المسافرين من وإلى الكويت، وفقد اشترطت الحكومة الكويتية تثبيت تطبيق مسافر وتقديمه للجهات المسئولة فهو أحد التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، تقدم المنصة للمسافر الإرشاد وتزوده بكل الإشعارات المتعلقة بالسفر بجانب إرشاده بكافة الإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى. كيفية التسجيل في منصة كويت مسافر؟ قم بالدخول إلى منصة كويت مسافر.

ثم من الواجهة الرئيسية النقر على تسجيل الدخول.

والنقر على سجل حسابك الآن وإدخال البريد الإلكتروني للمستفيد.

ثم النقر على إرسال الرمز والذهاب لرسائل البريد الإلكتروني ونسخ رمز التفعيل من الرسائل.

ولص الرمز ثم النقر على أيقونة التحقق من الرمز.

ابدأ بكتابة الاسم الأول واسم العائلة.

ثم إنشاء كلمة المرور وكتابة رقم الهاتف.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام والنقر على إنشاء الحساب. تسجيل الدخول إلى كويت مسافر كيفية التسجيل في منصة كويت مسافر؟تسجيل الدخول إلى كويت مسافر يمكن تسجيل الدخول من خلال الخطوات الآتية: الدخول إلى منصة كويت مسافر.

النقر على تبويب تسجيل الدخول وإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ثم النقر على أيقونة الدخول. خدمات منصة كويت مسافر خدمات المطار : تتضمن رسائل الصعود للطائرة وخدمة إشعار وصول الحقائب والأمتعة، وخدمات المساعدة عند الحاجة.

خدمات من المنزل وتتضمن خدمة حجز موعد لزيارة كاونترات تسجيل السفر، وخدمة حجز خدمات الاستقبال والمساعدة، وخدمة الحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة.

خدمات التحقق من إجراءات الفحص الصحي والتي تتضمن التحقق من الحالة الصحية للمسافر عند الرغبة في مغادرة الكويت أو الدخول للكويت. التواصل مع كويت مسافر خدمات منصة كويت مسافرالتواصل مع كويت مسافر أتاحت منصة كويت مسافر عدد من طرق التواصل المباشر معها من خلال: تقدم منصة مسافر كويت الكثير من النصائح والإرشادات والخدمات للمستخدمين لها كنصائح للسفر وخدمات العملاء وخدمة التسجيل والحجر والمطعمين. كل ذلك من أجل العمل على تسهيل إجراءات السفر من وإلى الكويت. الوسوم

كيفية التسجيل في منصة كويت مسافر وأهم الخدمات المقدمة عليها من أبرز ما يبحث عنه المسافرين من وإلى الكويت، وفقد اشترطت الحكومة الكويتية تثبيت تطبيق مسافر وتقديمه للجهات المسئولة فهو أحد التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، تقدم المنصة للمسافر الإرشاد وتزوده بكل الإشعارات المتعلقة بالسفر بجانب إرشاده بكافة الإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى. كيفية التسجيل في منصة كويت مسافر؟ قم بالدخول إلى منصة كويت مسافر.

ثم من الواجهة الرئيسية النقر على تسجيل الدخول.

والنقر على سجل حسابك الآن وإدخال البريد الإلكتروني للمستفيد.

ثم النقر على إرسال الرمز والذهاب لرسائل البريد الإلكتروني ونسخ رمز التفعيل من الرسائل.

ولص الرمز ثم النقر على أيقونة التحقق من الرمز.

ابدأ بكتابة الاسم الأول واسم العائلة.

ثم إنشاء كلمة المرور وكتابة رقم الهاتف.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام والنقر على إنشاء الحساب. تسجيل الدخول إلى كويت مسافر كيفية التسجيل في منصة كويت مسافر؟تسجيل الدخول إلى كويت مسافر يمكن تسجيل الدخول من خلال الخطوات الآتية: الدخول إلى منصة كويت مسافر.

النقر على تبويب تسجيل الدخول وإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ثم النقر على أيقونة الدخول. خدمات منصة كويت مسافر خدمات المطار : تتضمن رسائل الصعود للطائرة وخدمة إشعار وصول الحقائب والأمتعة، وخدمات المساعدة عند الحاجة.

خدمات من المنزل وتتضمن خدمة حجز موعد لزيارة كاونترات تسجيل السفر، وخدمة حجز خدمات الاستقبال والمساعدة، وخدمة الحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة.

خدمات التحقق من إجراءات الفحص الصحي والتي تتضمن التحقق من الحالة الصحية للمسافر عند الرغبة في مغادرة الكويت أو الدخول للكويت. التواصل مع كويت مسافر خدمات منصة كويت مسافرالتواصل مع كويت مسافر أتاحت منصة كويت مسافر عدد من طرق التواصل المباشر معها من خلال: تقدم منصة مسافر كويت الكثير من النصائح والإرشادات والخدمات للمستخدمين لها كنصائح للسفر وخدمات العملاء وخدمة التسجيل والحجر والمطعمين. كل ذلك من أجل العمل على تسهيل إجراءات السفر من وإلى الكويت.

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