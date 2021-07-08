دراسة: اللقاحات المضادة لكورونا فعالة ضد المتحور "دلتا"

أضاف بحث علمي جديد من فرنسا للأدلة التي تقول إن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 توفر حماية قوية من السلالة المتحورة من الفيروس "دلتا" التي تنتشر سريعا في أنحاء العالم وكانت وراء معظم الإصابات في الولايات المتحدة مؤخرا.

تنتشر السلالة "دلتا" بين السكان الذين يشهدون معدلات تطعيم منخفضة. وقدم الباحثون من معهد باستور الفرنسي أدلة جديدة الخميس في دورية "نيتشر" على أن التطعيم الكامل مهم.

ففي اختبارات معملية، كانت جرعة واحدة من لقاحي فايزر أو أسترازينيكا "بالكاد تمنع" السلالة المتحورة "دلتا". لكن بعد جرعة ثانية، شهدت كل العينات تقريبا دفعة كبيرة في المناعة.

وإلى هذا، ذكر د. روشيل فالينسكي، مدير المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن القطاعات التي شهدت تطعيم الأميركيين على نطاق واسع تتمتع بمناعة قوية وتعود مرة أخرى للحياة العادية، بينما تتزايد حالات إيداع المستشفيات في أماكن أخرى.

قبل أسابيع قليلة، وقفت السلالة "دلتا" وراء إصابة ربع الحالات الجديدة في الولايات المتحدة. لكنها الآن مسؤولة عن أكثر من 50 بالمائة من الإصابات. وفي بعض الأماكن، مثل وسط غرب الولايات المتحدة، كانت نسبة الإصابات بسببها 80 بالمائة.