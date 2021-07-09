التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون وطرق التواصل

التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون من الخدمات الهامة التي يقدمها الديوان الملكي للمواطنين من داخل المملكة والذين يعانون من عدم مقدرتهم على سداد ديونهم، بالإضافة إلى إمكانية تقديم معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي ويتم البحث عن صيغة معروض للديوان الملكي لتسديد قرض في حالة تعثر أحد المواطنين في سداد القرض الخاص به، ويعمل الديوان الملكي على تسديد ديون لوجه الله دون أي التزام على الغارم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون.التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون
يلجأ المواطنين إلى التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون حيث يقوم الديوان الملكي بتنفيذ تعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بضرورة متابعة المعروضات والشكاوى التي يتم تقديمها من خلال المواطنين، ويتم تقديم المعروض من خلال الخطوات التالية:
- كتابة البيانات الشخصية لمقدم البرقية.
- يتم كتابة المعلومات المتعلقة بالدين على الغارم من حيث قيمته والشخص المستحق له الدين.
- يتم إرسال المعروض عبر البريد السعودي الممتاز أو عبر البريد الإلكتروني.
سوف نقوم فيما يلي بعرض صيغة معروض طلب تسديد الديون للديوان الملكي وهي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى فخامة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي خادم الحرمين الشريفين
أتقدم إلى جلالتكم بطلب الحصول على مساعدة مالية لسداد الديون الملقاه على عاتقي لظروف خارجة عن إرادتي حيث أنني قد قمت بإنشاء مشروع ووضعت به جميع أموالي ولم أستطيع سداد الديون بسبب خسارتي لجميع الأموال ويقدر هذا الدين بمبلغ (يتم ذكر المبلغ) وهو مستحق إلى (يذكر الشخص صاحب الدين) فالرجاء من فخامتكم النظر إلى حالتي ومساعدتي للتخلص من هذا الدين جعلكم الله عونًا للوطن والمواطنين.
مرفق جميع المستندات الدالة على الدين.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
المرسل/ رقم الهوية/ رقم الجوال/ العنوان/التواصل مع الديوان الملكي
بعد كتابة المعروض يتعين على المواطن تقديمه بإحدى الطرق الآتية:
- يتم إرساله عبر البريد الممتاز إلى العنوان التالي: الهدا 7636 الرياض.
- أو تقديم المعروض من خلال بوابة تواصل والتي تم توفيرها من قبل الديوان الملكي لتلقي الطلبات والشكاوى من المواطنين.
- أو يمكن كذلك الاتصال عبر رقم 8004000000 والتواصل مع أحد الموظفين ومن ثم تقديم الطلب من خلاله والحصول على رقم الطلب.
الوسوم
التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون من الخدمات الهامة التي يقدمها الديوان الملكي للمواطنين من داخل المملكة والذين يعانون من عدم مقدرتهم على سداد ديونهم، بالإضافة إلى إمكانية تقديم معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي ويتم البحث عن صيغة معروض للديوان الملكي لتسديد قرض في حالة تعثر أحد المواطنين في سداد القرض الخاص به، ويعمل الديوان الملكي على تسديد ديون لوجه الله دون أي التزام على الغارم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون.التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون
يلجأ المواطنين إلى التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون حيث يقوم الديوان الملكي بتنفيذ تعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بضرورة متابعة المعروضات والشكاوى التي يتم تقديمها من خلال المواطنين، ويتم تقديم المعروض من خلال الخطوات التالية:
- كتابة البيانات الشخصية لمقدم البرقية.
- يتم كتابة المعلومات المتعلقة بالدين على الغارم من حيث قيمته والشخص المستحق له الدين.
- يتم إرسال المعروض عبر البريد السعودي الممتاز أو عبر البريد الإلكتروني.
سوف نقوم فيما يلي بعرض صيغة معروض طلب تسديد الديون للديوان الملكي وهي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى فخامة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي خادم الحرمين الشريفين
أتقدم إلى جلالتكم بطلب الحصول على مساعدة مالية لسداد الديون الملقاه على عاتقي لظروف خارجة عن إرادتي حيث أنني قد قمت بإنشاء مشروع ووضعت به جميع أموالي ولم أستطيع سداد الديون بسبب خسارتي لجميع الأموال ويقدر هذا الدين بمبلغ (يتم ذكر المبلغ) وهو مستحق إلى (يذكر الشخص صاحب الدين) فالرجاء من فخامتكم النظر إلى حالتي ومساعدتي للتخلص من هذا الدين جعلكم الله عونًا للوطن والمواطنين.
مرفق جميع المستندات الدالة على الدين.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
المرسل/ رقم الهوية/ رقم الجوال/ العنوان/التواصل مع الديوان الملكي
بعد كتابة المعروض يتعين على المواطن تقديمه بإحدى الطرق الآتية:
- يتم إرساله عبر البريد الممتاز إلى العنوان التالي: الهدا 7636 الرياض.
- أو تقديم المعروض من خلال بوابة تواصل والتي تم توفيرها من قبل الديوان الملكي لتلقي الطلبات والشكاوى من المواطنين.
- أو يمكن كذلك الاتصال عبر رقم 8004000000 والتواصل مع أحد الموظفين ومن ثم تقديم الطلب من خلاله والحصول على رقم الطلب.
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