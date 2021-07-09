الديوان الملكي السعودي للمساعدات المالية وسداد الديون طريقة التقديم

الديوان الملكي السعودي للمساعدات المالية من الخدمات التي أتاحتها المملكة العربية السعودية للمواطنين ذوي الدخل المحدود أو الذين يرغبون في الحصول على مساعدات مالية فورية، ويمكن التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديوان أو الحصول على أنواع علاج معينة شهريًا، وسداد قيمة أقساط القروض، ويمكن تقديم الطلب ثم إجراء خدمة الديوان الملكي استعلام إلكتروني للتعرف على النتائج وسوف نتعرف على طريقة الديوان الملكي تواصل إلكتروني أو هاتفي من أجل تقديم مساعدات مالية للسعوديين ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى مميزات الديوان الملكي السعودي للمساعدات المالية 2021.

الديوان الملكي السعودي للمساعدات المالية

يعتبر الديوان الملكي من أهم الجهات في المملكة التي توفر مساعدات لمن يطلبها، ولكن تقدم المساعدات للمستحقين فقط ولذلك ينبغي تقديم الأوراق الثبوتية والمستندات التي تؤكد أن المواطنين غير قادرين على سداد ديون القروض على سبيل المثال أو لا يستطيعون الحصول على العلاج.

التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون

يمكن تقديم طلب مساعدات مالية إلى الديوان الملكي السعودي من أجل سداد الديون وذلك من خلال الخطوات التالية:

في البداية يتم كتابة خطاب رسمي لإرساله إلى الديوان الملكي عبر البريد السعودي السريع، على أن يحتوي الخطاب في البداية على اسم المرسل، ورقم الجوال الشخصي.

يتم تقديم التحية إلى خادم الحرمين الشريفين، ومن ثم يتم سرد المشكلة التي يعاني منها المواطن أو المساعدة التي يريد أن يحصل عليها، ومنها المساعدات المالية أو الطبية المختلفة، وينبغي أن يتم كتابة الأسباب التي من أجل وصل إلى هذا الأمر.

وبعدها يتم وضع المستندات والأوراق التي تساهم في قبول الطلب، وبعدها تقديم التحية إلى خادم الحرمين الشريفين، ومن ثم إرسال الطلب إلى الديوان الملكي الكائن بمدينة الرياض الهدأ.

الديوان الملكي تواصل

ويمكن التواصل مع الديوان الملكي من أجل التعرف على المزيد من المعلومات من خلال رقم: 920022220 أو يمكن التواصل أيضًا من خلال الاتصال على رقم: 8004000000، بإضافة إلى إمكانية التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني وهو: [email protected].

تقديم مساعدات مالية للسعوديين

ومتاح من خلال بريد الديوان الملكي طلب تقديم سداد قيمة القروض من البنوك السعودية وخصوصًا التي تم الحصول عليها من خلال بنك التنمية الاجتماعية السعودية مثل قرض الزواج أو قرض الأسرة وغيره من القروض.