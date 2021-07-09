5 وفيات و646 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات و646 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
ووفق الموجز الإعلامي الإحصائي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن الوزارة الأربعاء، فقد ارتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 9800 وفاة والإصابات إلى 954927 حالة.
وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.89% من إجمالي الفحوصات التي أجريت للكشف عن الفيروس وعددها 22352 فحصا مخبريا.
وتوزعت حالات الإصابة على المحافظات كما يلي: العاصمة 343، الزرقاء 116، إربد 59، البلقاء 24، جرش 18، الكرك 15، العقبة 14، معان 14، المفرق 13، الطفيلة 11، عجلون 10، الرمثا 5، مادبا 4.
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