معروض للديوان الملكي بطلب المنح للأراضي المجانية السعودية

معروض للديوان الملكي بطلب المنح يمكن تقديمه من أجل الحصول على منحة أرض في العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية، ولكن يتعين على المواطنين تقديم صيغة معروض للديوان الملكي بشكل صحيح حتى يتم قبول الطلب، وسوف نتعرف على طريقة تقديم معروض للديوان الملكي للمساعدات المالية وطريقة إرساله بالتفصيل.

معروض للديوان الملكي بطلب المنح

طريقة كتابة معروض طلب منحة أرض من الديوان الملكي كلما كانت بشكل سليم كلما ساعد ذلك في قبول الطلب، ولذلك ينبغي التعرف على صيغة معروض للديوان الملكي لتسديد قرض أو الحصول على منحة أرض وإليكم النموذج:

صيغة معروض للديوان الملكي طلب منحة أرض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الديوان الملكي، خادم الحرمين الشريفين

تحية طيبة وبعد…،

أتوجه بخالص شكري بكل ما تقدمونه للوطن ولنا كمواطنين سعوديين، ولذلك أطمح في أن أحصل على منحة أرض في المنطقة (ويقوم بذكر المنطقة التي يريد الحصول على قطعة الأرض بها)، وذلك لأنني لا أملك مسكن لأسرتي بسبب ما أمر به من ظروف مالية قاسية، وأنا لا أملك أراضي على الإطلاق.

تفضلوا بقبول الشكر والتحية والاحترام.

الاسم:

رقم الجوال:

محل الإقامة:

رقم الهوية الوطنية/

إرسال خطاب للديوان الملكي مساعدة مالية

ويمكن إرسال معروض للديوان الملكي من خلال البريد الممتاز السعودي من أجل سرعة توصيله، كما يمكن تلقي الجواب على طلبك من خلال الهاتف الذي قمت بتسجيله عند إرسال الطلب إلى الديوان الملكي.

صيغة معروض للديوان الملكي لتسديد قرض

ويمكن تسديد الديون المتمثلة في القروض من خلال الديوان الملكي، وذلك بإرسال المعروض التالي إليهم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد…،

أتوجه بخالص الشكر والاعتراف بالجميل إلى خادم الحرمين الشريفين، وأرجو قبول طلبي أنا المدعو (ويقوم بكتابة الاسم رباعي)، حيث أنني أرغب في الحصول على سداد ديوني المتمثلة في قروض من خلال جهة (ويقوم بذكر الجهة التي حصل منها على القرض).

وبعدها يتم كتابة كافة التفاصيل عن التواصل من بينها الاسم ورقم الجوال والعنوان أيضًا.

التواصل مع الديوان الملكي

ويمكن التواصل مع الديوان الملكي للمواطنين السعوديين من أي مكان بداخلها للاستفسار وتقديم الشكاوى من خلال الاتصال على رقم: 8004000000.