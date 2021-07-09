خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي وطريقة التسجيل

خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي من أهم الخدمات التي قامت وزارة الشئون البلدية والقروية بتوفيرها للأفراد داخل المملكة العربية السعودية والتي تختص بكل ما يتعلق بالرخص الإنشائية، فمن خلال بلدي تسجيل الدخول يستطيع الفرد الحصول على الخدمات المقدمة من منصة بلدي طلباتي ويسمح للأفراد بعد تسجيل نظام بلدي الحصول على حجز موعد بلدي بكل سهولة، من أجل استفسار عن منحة أرض ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي.خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي
تم وضع خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي تسهيلًا على الأفراد داخل المملكة وتطبيقًا لرؤية المملكة 2030 في جعل جميع الخدمات الحكومية المقدمة للعملاء إلكترونيًا ومن خلال هذه المنصة يتم ربط المعلومات كافة بالعديد من الجهات الحكومية الأخرى ذات الارتباط الوثيق بالرخص الإنشائية، وتقدم المنصة العديد من الخدمات منها:خدمات الرخص الإنشائية
- الحصول على قرار مساحي.
- يستطيع الأفراد إصدار شهادة لإشغال مبني.
- يمكن للأفراد من خلال منصة بلدي إصدار رخص البناء للمباني أو إصدار رخصة لترميم مبني.
تم توفير إمكانية التسجيل في بوابة بلدي ومن ثم الحصول على الخدمات المقدمة عبر المنصة من خلال الخطوات التالية:
- التوجه إلى منصة بلدي.
- الضغط على أيقونة تسجيل ومن ثم يقوم المستخدم بالاختيار ما بين:
- التسجيل كمواطن.
- التسجيل كمقيم.
- التسجيل لمكتب هندسي.
- تطلب بعد ذلك المنصة بعض المعلومات الخاصة بالراغب في التسجيل كرقم الهوية الوطنية في حالة السعوديين، أو رقم الهوية للمقيم وكذلك تاريخ الميلاد.
- يتم بعد ذلك كتابة رمز التحقق البشري الموجود بالصفحة ومن ثم يتم طلب رقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
- تطلب بعد ذلك المنصة من المستخدم اختيار اسم مستخدم على أن يتم اختيار اسمًا باللغة الإنجليزية وبعد ذلك يتم اختيار كلمة مرور.
- بعد الانتهاء من كتابة كافة المعلومات يتم بعد ذلك إرسال رسالة نصية من قبل المنصة إلى المستخدم على الجوال الذي تم تسجيله مدون بها رمز التفعيل ويتم كتابته في المكان المخصص له.
- بمجرد الانتهاء من التسجيل يتم تفعيل الحساب مباشرة على منصة بلدي.
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خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي من أهم الخدمات التي قامت وزارة الشئون البلدية والقروية بتوفيرها للأفراد داخل المملكة العربية السعودية والتي تختص بكل ما يتعلق بالرخص الإنشائية، فمن خلال بلدي تسجيل الدخول يستطيع الفرد الحصول على الخدمات المقدمة من منصة بلدي طلباتي ويسمح للأفراد بعد تسجيل نظام بلدي الحصول على حجز موعد بلدي بكل سهولة، من أجل استفسار عن منحة أرض ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي.خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي
تم وضع خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي تسهيلًا على الأفراد داخل المملكة وتطبيقًا لرؤية المملكة 2030 في جعل جميع الخدمات الحكومية المقدمة للعملاء إلكترونيًا ومن خلال هذه المنصة يتم ربط المعلومات كافة بالعديد من الجهات الحكومية الأخرى ذات الارتباط الوثيق بالرخص الإنشائية، وتقدم المنصة العديد من الخدمات منها:خدمات الرخص الإنشائية
- الحصول على قرار مساحي.
- يستطيع الأفراد إصدار شهادة لإشغال مبني.
- يمكن للأفراد من خلال منصة بلدي إصدار رخص البناء للمباني أو إصدار رخصة لترميم مبني.
تم توفير إمكانية التسجيل في بوابة بلدي ومن ثم الحصول على الخدمات المقدمة عبر المنصة من خلال الخطوات التالية:
- التوجه إلى منصة بلدي.
- الضغط على أيقونة تسجيل ومن ثم يقوم المستخدم بالاختيار ما بين:
- التسجيل كمواطن.
- التسجيل كمقيم.
- التسجيل لمكتب هندسي.
- تطلب بعد ذلك المنصة بعض المعلومات الخاصة بالراغب في التسجيل كرقم الهوية الوطنية في حالة السعوديين، أو رقم الهوية للمقيم وكذلك تاريخ الميلاد.
- يتم بعد ذلك كتابة رمز التحقق البشري الموجود بالصفحة ومن ثم يتم طلب رقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
- تطلب بعد ذلك المنصة من المستخدم اختيار اسم مستخدم على أن يتم اختيار اسمًا باللغة الإنجليزية وبعد ذلك يتم اختيار كلمة مرور.
- بعد الانتهاء من كتابة كافة المعلومات يتم بعد ذلك إرسال رسالة نصية من قبل المنصة إلى المستخدم على الجوال الذي تم تسجيله مدون بها رمز التفعيل ويتم كتابته في المكان المخصص له.
- بمجرد الانتهاء من التسجيل يتم تفعيل الحساب مباشرة على منصة بلدي.
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