خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي وطريقة التسجيل

خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي من أهم الخدمات التي قامت وزارة الشئون البلدية والقروية بتوفيرها للأفراد داخل المملكة العربية السعودية والتي تختص بكل ما يتعلق بالرخص الإنشائية، فمن خلال بلدي تسجيل الدخول يستطيع الفرد الحصول على الخدمات المقدمة من منصة بلدي طلباتي ويسمح للأفراد بعد تسجيل نظام بلدي الحصول على حجز موعد بلدي بكل سهولة، من أجل استفسار عن منحة أرض ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي.

خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي

تم وضع خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي تسهيلًا على الأفراد داخل المملكة وتطبيقًا لرؤية المملكة 2030 في جعل جميع الخدمات الحكومية المقدمة للعملاء إلكترونيًا ومن خلال هذه المنصة يتم ربط المعلومات كافة بالعديد من الجهات الحكومية الأخرى ذات الارتباط الوثيق بالرخص الإنشائية، وتقدم المنصة العديد من الخدمات منها:

الحصول على قرار مساحي.

يستطيع الأفراد إصدار شهادة لإشغال مبني.

يمكن للأفراد من خلال منصة بلدي إصدار رخص البناء للمباني أو إصدار رخصة لترميم مبني.

خدمات الرخص الإنشائيةالتسجيل في بوابة بلدي الخدمات الإلكترونية

تم توفير إمكانية التسجيل في بوابة بلدي ومن ثم الحصول على الخدمات المقدمة عبر المنصة من خلال الخطوات التالية: