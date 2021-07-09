هزة أرضية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال مركز رصد الزلازل الأورو- متوسطى (EMSC) إن "زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب وسط كاليفورنيا يوم الخميس"، مضيفا أن الزلزال "كان على عمق 10 كيلومترات". ولم ترد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

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