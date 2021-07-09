احصل على قسطين مجاناً مع تمويل تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

احصل على قسطين مجاناً مع التمويل الشخصي الفوري لدى شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث توفر شركة تسهيل أسرع تمويل شخصي وأيضاً لا يحتاج إلى كفيل وكذلك لا يحتاج إلى تحويل الراتب ووضعت شركة تسهيل للتمويل ميزة جديدة وهى يستطيع العميل طلب التمويل ويحصل أيضاً على قسطين مجاناً وذلك من أجل مساعدة العملاء وتيسيراً عليهم.

أحصل على قسطين مجاناً مع تمويل شركة تسهيل

توفر شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية أسرع قرض شخصي حيث يستطيع المتقدم الحصول على التمويل من خلال الإنترنت ويتميز أيضاً تمويل شركة تسهيل بأن عدد كبير من العملاء لديهم فرصة الحصول على التمويل ولكن بعد توافر الشروط المحددة من قبل شركة تسهيل وهي

العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص يشترط أن يكون لا يقل سن المتقدم عن 21 كحد ولا يزيد عن 60 عام

كذلك لا بد أن يكون المتقدم السعودي قضى في عمله 3 أشهر والمقيم عام كامل.

يستطيع المواطن المتقاعد طلب التمويل الشخصي السريع من تسهيل بشرط أن يكون السن لا يزيد عن 70 عام

وأيضاً يحصل العميل المتقاعد على دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

العاملين بالقطاع العسكري يتمكنوا من طلب التمويل الشخصي لدى شركة تسهيل بشرط أن يكون المتقدم عمره بين 25 إلى 50 عام

وأيضاً يشترط أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 10000 ريال سعودي.

صممت شركة تسهيل للتمويل عروض تمويلية جديدة ومتنوعة وميسرة من أجل مساعدة العملاء في الحصول على التمويل الشخصي السريع والذى له العديد من المزايا والتى سوف نتعرف عليها الآن

مزايا تمويل شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعوديةمزايا التمويل الشخصي السريع لدى شركة تسهيل

صممت تسهيل للتمويل عروض تمويلية جديدة ومبتكرة بآليات حديثة فقرض شركة تسهيل صمم بالعديد من المزايا التي تجعلة يتناسب مع ظروف العملاء ومن هذه المزايا ما يلي